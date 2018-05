Slim beton van Swaans uit Heeze en Eindhovens Rain(a)Way voor ander klimaat

De klik was er meteen tussen de betonproducent en de jonge ontwerpster. Rob Verdonschot is commercieel directeur van Swaans Beton in Heeze, gekend betonfabrikant met zo'n 60 medewerkers. Fien Dekker is de 25-jarige oprichter van ontwerpbureau Rain(a)Way in Eindhoven met twee medewerkers.

In het eerste gesprek knetterde het van de energie, zegt het tweetal. Verdonschot ziet in Dekker de ontwerpster die Swaans verder kan helpen met esthetisch verantwoorde, innovatieve producten voor parkeer- en terreinverhardingen. Daarin wil het bedrijf zich verbreden nu de agrarische sector die van oudsher klant is voor stalvloeren in omvang afneemt.

Dekker heeft in Swaans de gewenste partner in de betonindustrie met een grootschalig marktbereik. ,,Niet een heel grote speler waarin wij maar een klein onderdeel zouden zijn. Maar een bedrijf waarmee we samen iets kunnen opbouwen, om gezamenlijk producten en een marketingstrategie te ontwikkelen."

Wave-tegel

In maart tekenden Swaans en Rain(a)Way een samenwerkingscontract. Onlangs presenteerden de bedrijven zich samen in een proeftuin van de TU Delft voor innovatieve oplossingen om beter om te gaan met de hevige regenbuien die het gevolg zijn van het veranderde klimaat. Fien Dekker heeft daarvoor de zogenoemde Wave-tegel ontworpen. Swaans Beton gaat die produceren. In september wordt de tegel officieel gelanceerd.

De Wave-tegel is de vrucht van de afstudeeropdracht van Fien Dekker vier jaar geleden aan de Design Academy Eindhoven. ,,Het is een antwoord op de problematiek van hevige regenval en langdurige periodes van droogte", legt Dekker uit. Ze vertelt dat in de steden in toenemende mate 'hittestress' optreedt. De stad met zijn vele hoogbouw en geringe mogelijkheden voor afvoer van water koelt onvoldoende af. Met mogelijk kwalijke gevolgen voor mensen met een zwakkere gezondheid. ,,Oplossingen die bijdragen aan een gezond leef- en woonklimaat gaan heel belangrijk worden", is de overtuiging van Dekker.

Haar Wave-tegels kunnen worden gelegd in patronen die tussenruimtes laten voor speciale substraten van schelpen of lava waarop planten goed gedijen en waarin regenwater uitstekend kan infiltreren. Het regenwater kan over de tegels naar de open ruimtes worden geleid. ,,Zo maken we regenwater weer zichtbaar. De regenpijpen kunnen worden afgezaagd", lacht de Eindhovense ontwerpster. In de fundering kan een buffer voor de opslag van water worden gevormd. Eventueel zou het regenwater kunnen worden opgepompt voor hergebruik.

Swaans werkt onder de merknaam Solidrain aan een eigen productenlijn voor parkeer- en terreinverhardingen. Voorbeeldproject is een parkeerplaats die het vorig jaar aanlegde in natuur- en wandelgebied Keelven. ,,Met een gewapend prefab betonproduct dat maximaal water doorlaat en een groen karakter heeft", beschrijft Verdonschot.

Estetisch

Voor deze productenlijn gaat Swaans de inzichten van Dekker benutten. ,,Onze producten voor verharding hebben een bepaalde constructieve waarde nodig. Fien kijkt meer esthetisch. Door die combinatie kunnen we producten op de markt brengen waarmee we ons onderscheiden." Swaans ziet kansen voor parkeerterreinen en wandelroutes bij bedrijven, die meer en meer investeren in een aantrekkelijke werkomgeving voor hun medewerkers. Met geïnteresseerde partijen worden gesprekken gevoerd, stelt Verdonschot.

Rain(a)Way werkt in Rotterdam aan een opdracht voor duurzame binnentuinen tussen flatgebouwen. Voor wonen en werken zijn gecombineerde projecten in aantocht, weet Verdonschot. ,,Daarvoor kunnen we met een gezamenlijk aanbod de markt op."