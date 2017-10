Slim verwarmen met zonnepanelen van start-up Duroplan uit Mierlo

MIERLO - Precies genoeg zonnewarmte opslaan om in je eigen behoefte aan warm water te voorzien. Start-up Duroplan uit Mierlo test zijn innovatieve Durocan-systeem uit in de eerste tien huizen.

Freek Raijmakers gebruikt het systeem anderhalf jaar in zijn eigen woning. In een buffervat wordt elektriciteit die zijn zonnepanelen opwekken met behulp van een warmtepomp opgeslagen als warmte. Aan de hand van het historisch verbruik en de weersverwachting - via een koppeling met een weerstation - berekent het systeem hoeveel warmte moet worden opgeslagen. Dat gebeurt in het geïsoleerde vat met zogenoemd faseovergangsmateriaal, dat smelt door warmte op te nemen en stolt om warmte vrij te geven.

E.On

Raijmakers ontwikkelde het 'Durocan'-systeem samen met Rik van Bavel. Met hun bedrijf Duroplan begonnen ze als energieadviseurs. ,,We zochten naar een bestaande oplossing, maar die bleek er niet te zijn", vertelt Raijmakers. Het tweetal zocht met zijn idee contact met energieleverancier E.On in Duitsland dat besloot er in te investeren. ,,E.On geloofde in ons. We vormen een mooie combinatie van hard- en software", lacht Van Bavel, die eerder als marketingman voor onder meer E.On Benelux en Essent werkte. Raijmakers studeerde werktuigbouwkunde en is industrieel ontwerper en bouwer.

Duroplan ging ook een samenwerking aan met netbeheerder Stedin. Veldtesten met de eerste tien systemen zijn gestart. Het is de bedoeling om de proef tot twintig uit te breiden. Voor begin 2018 is de start van de productie gepland. De buffervaten van eigen ontwerp - ijskastformaat van 300 liter - worden ingekocht. Raijmakers: ,,We ontwikkelden een eigen computer voor het energiebeheersysteem. De module voor de weersvoorspelling maken we ook zelf."

Opslaan

Met 'Durocan' spelen ze in op de trend om duurzaam te verwarmen zonder gas. Ook wordt geanticipeerd op het afschaffen van de salderingsregeling voor huishoudens. Bij salderen wordt de zonnestroom die niet zelf wordt gebruikt maar aan het elektriciteitsnet wordt geleverd door de energieleverancier afgetrokken van de afgenomen stroom. Voordelig voor de gebruiker is dat hij de energiebelasting mag verrekenen. Als de regeling verdwijnt, zal de consument vermoedelijk nog weinig krijgen voor de overtollige stroom die hij aan het net levert. Van Bavel: ,,Door de warmte op te slaan, vergroot je het deel van de opgewekte stroom voor zelfconsumptie. Dat is nu gemiddeld maar 30 procent."

Doordat zoveel mogelijk eigen stroom wordt benut, levert het systeem volgens Duroplan een bijdrage aan de vermindering van de piekbelasting van het elektriciteitsnet. Van dat net wordt nog gebruikt gemaakt als de toevoer van zonnestroom langer dan verwacht achterwege blijft. De grootte van het buffervat is voldoende om voor negen maanden per jaar meerdere dagen zonder zon te overbruggen. Met die capaciteit moeten verwarming, douche, vaatwasser en wasmachine kunnen blijven draaien. In de winterperiode wordt aanvullend stroom van het net gebruikt.

Het systeem vergt een investering van 'tussen de 12.000 en 15.000 euro'. 'Durocan' concurreert met accu's voor energieopslag. ,,Zo'n accu kost 7.000 euro en heeft een technische levensduur van tien jaar. Ons systeem gaat dertig jaar mee en heeft geen periodiek onderhoud nodig. Er moeten hooguit losse onderdelen worden vervangen." Duroplan richt zich in eerste instantie op de 'early adopters' onder particulieren en op woningcorporaties. ,,We starten in Nederland. Mogelijk kunnen we snel ook in het buitenland de markt op."

Van Bavel en Raijmakers maken gebruik van een aantal inhuurkrachten. ,,Als we gaan assembleren, trekken we meer medewerkers aan. We kunnen snel opschalen, want het systeem is eenvoudig in serie te produceren."