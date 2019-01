Smit Thermal Solutions in Son ontvangt miljoenenorder uit China

Opdrachtgever is de Chinese ontwikkelaar van industriële bedrijven Triumph International Engineering. Smit heeft sinds 2016 voor die instelling ook al een fabriek in Chengdu voorzien van haar geavanceerde ovens. Deze order bevestigt volgens topman Wiro Zijlmans de sterke relatie van het bedrijf met de belangrijke spelers in de zonnecelindustrie in China. „Het productieproces waarbij onze ovens met apparaten voor de vacuüm depositie worden gebruikt om zeer dunne laagjes van de werkzame stoffen van zonnecellen op te brengen is een zeer efficiënte manier in deze sterk groeiende markt. Dat geeft ons een mooie positie.”

Kritieke onderdelen

Smit heeft zestig personeelsleden, waarvan acht in Wuxi in China. Volgens Zijlmans is een vestiging daar nodig om concurrerend te blijven. „Onze Chinese klanten stellen niet als voorwaarde dat we een deel van de productie in het land zelf doen, maar het maakt de onderhandelingen wel makkelijker. We produceren de kritieke onderdelen in onze fabriek in Son en de minder moeilijke productie kan dan in China. Hier assembleren we onze machines en maken ze klaar voor de klant.”