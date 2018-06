Smurfit Kappa met vestigingen in Helmond, Eindhoven en Bladel toch niet overgenomen

Het Ierse Smurfit Kappa heeft een stevige positie in de regio. Onderdeel van het bedrijf is Van Dam Golfkarton in Helmond, dat is gespecialiseerd in grote verpakkingen voor onder meer pallets en vloeistoffen. In Eindhoven is het hoofdkantoor van de divisie voor papierrecycling gevestigd. Daarnaast staat zowel in Eindhoven als in Bladel een fabriek voor recycling van ingezameld papier.