Snelle trein naar Berlijn toch via Arnhem? ‘Nederland lobbyt in Ruhrgebied’

‘Hoge vertegenwoordigers’ van NS Internationaal zijn onlangs namelijk op bezoek geweest bij het verkeersministerie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, om daar te lobbyen voor een sneller traject dat vanaf Amsterdam via Arnhem door het Ruhrgebied naar Berlijn voert. Dat meldt de Rheinische Post en wordt tegenover deze site bevestigd door een goed ingevoerde bron.

De trein naar Berlijn is erg populair: in de eerste helft van dit jaar groeide het aantal reizigers met 18 procent. De NS verwacht dat in 2030 jaarlijks 1,6 miljoen Nederlanders de trein naar de door Harrie Jekkers in Over De Muur bezongen stad nemen.

Grote investeringen

Nederland wil de reistijd tussen onze hoofdstad en die van Duitsland graag verkorten van 6,5 naar 5 uur. Nu voert de route via Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo en Hengelo richting Duitsland. Om de reis te versnellen, zijn grote investeringen nodig.

Uit onderzoek door de bureaus AT Osborne en Royal Haskoning bleek vorige maand dat een traject via Arnhem voor zo’n snellere verbinding ‘het meest kansrijk’ is. De huidige route door Twente ‘lijkt door de slechte inpasbaarheid in Nederland’ minder realistisch, stellen de onderzoekers.

De route met een halteplaats in Twente zou aan het einde van de rit wel iets sneller kunnen zijn, maar het prijskaartje daarvoor is hoog. De kosten voor spooraanpassing bedragen bij die optie 4,7 tot 6,9 miljard euro, voor het traject via Arnhem zou dat 1,6 tot 2,2 miljard euro zijn.

Betuweroute

Volgens ‘goed geïnformeerde bronnen’ bij het verkeersministerie van Noordrijn-Westfalen, was de afvaardiging van NS Internationaal in Düsseldorf om daar steun te zoeken voor de Arnhem-optie. De deelstaatregering zou open staan voor het idee, dat ook aan de oostkant van de grens investeringen vraagt. Als de Duitsers de Betuweroute niet voltooien - en zover zijn ze nu nog lang niet - is de snelle trein via Arnhem naar Berlijn bijvoorbeeld sowieso een utopie.

Voor Nederland zou de optie via het Ruhrgebied om meerdere redenen gunstig zijn. Toeristen uit het bevolkingsdichte Duitse industriegebied kunnen met de nieuwe verbinding snel in Amsterdam komen. En ook zouden Schiphol en de luchthavens in het Ruhrgebied met de snelle lijn beter met elkaar verbonden zijn.