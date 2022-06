SNS en Regiobank gaan kosten rekenen voor alleen sparen, ABN Amro volgt

Medisch bedrijf Onward in Eindhoven zet opnieuw grote stap: ‘Plaatsing implantaat dwarslae­sie­pa­tiënt voelt als een maanlan­ding’

EINDHOVEN - Het medisch-technologische bedrijf Onward op de High Tech Campus in Eindhoven is er voor het eerst in geslaagd om een implantaat bij een dwarslaesiepatiënt te plaatsen. Die kan zo weer zelfstandig staan of zelf naar de badkamer gaan.

19 mei