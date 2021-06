Sociaal akkoord als blauwdruk voor formatie: polder is er uit, nu de politiek nog

Voor het eerst in vijftien jaar is de Sociaal Economische Raad (SER) erin geslaagd om een gezamenlijk advies uit te brengen tijdens de formatie. De adviesraad, bestaande uit vakbonden, werkgevers en door de regering benoemde kroonleden, legt daarmee de bal op de stip voor informateur Mariëtte Hamer, die is aangesteld om een coalitie te smeden. Hamer is zelf voorzitter van de SER, maar is tijdelijk uitgeleend aan de politiek.