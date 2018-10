Sociaal dividend laat iedereen meeprofiteren van het grootkapitaal

Er heerst spanning in het Rotterdamse debatcentrum Arminius, alsof er iets groots staat te gebeuren. Wat meehelpt zijn de vele mensen die buiten tevergeefs proberen nog een kaartje te scoren voor het uitverkochte debat dat op het punt staat te beginnen. Eerder die middag kwam er ook al een waarschuwing, dat een aantal radicale types probeerden kaarten te bemachtigen. De extra beveiliger bij de deur en de wijkagent die is ingeschakeld doen bij mij de spanning toenemen.



U denkt misschien: Welke superster in Nederland heb ik gemist? Het was Giacomo Corneo, een op het eerste oog doodnormale economieprofessor aan de vrije universiteit Berlijn. Zijn boek Is Capitalism obsolete? kreeg ik vorige winter van mijn lief cadeau met sinterklaas. Het boek is een zoektocht naar een alternatief voor ons kapitalistische stelsel. Dat alternatief is er niet, concludeert hij nuchter, maar hij komt wel met een concreet plan om de markteconomie socialer te maken.