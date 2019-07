Sociaal plan rond voor Bakx Foods in Veldhoven

ASML in Veldhoven haalt op de beurs hoogste koers ooit

1 juli VELDHOVEN - Hoewel deskundigen zeggen dat de chipindustrie in een duidelijke dip verkeert en dat dit wel eens invloed kan hebben op de investeringen in nieuwe fabrieken, piekte ASML maandag op de beurs. Op Euronext bereikte het aandeel van de chipmachinefabrikant in Veldhoven een waarde van 190.84 euro, de hoogste koers ooit.