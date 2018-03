Sodexo aan de slag op Brainport Industries Campus in Eindhoven

Dat is donderdag bekendgemaakt. Een meerjarig samenwerkingscontract is afgesloten voor een 'vernieuwende manier van dienstverlening' die Sodexo zal aanbieden aan de toeleveranciers in de high tech maakindustrie. Die moet er voor zorgen dat de bedrijven en hun bewoners prettig kunnen werken en met veel plezier kunnen verblijven op de campus.