Softwarebedrijf Atos partner Fontys Innovationlab op Strijp-T in Eindhoven

Atos is een specialist in zakelijke software met 120.000 werknemers in 73 landen, waarvan duizend in Eindhoven. Het bedrijf gaat bij Fontys deelnemen in teams van studenten, docenten, lectoren en vertegenwoordigers van andere bedrijven. Zij doen onderzoek naar nieuwe IT-toepassingen in de historische omgeving het gerenoveerde voormalige Philips TQ-gebouw, het grootste gebouw van Strijp-T, met ruim 40.000 m² vloeroppervlak. Binnenkort is dit de werkomgeving van ruim 7.500 mensen. Met bedrijven die werken in hightech, smart society, sustainability en experience.