Solaytec in Eindhoven zoekt met Sald nieuwe markten voor machines

Sald zoekt die andere markten bij producenten van bijvoorbeeld batterijen, medische toepassingen en geprinte elektronica. Volgens topman Frank Verhage van Solaytec kan de technologie van zijn bedrijf in die branches van groot nut zijn. "We willen ons volledig focussen op de kern van onze technologie en zijn met VDL-ETG in gesprek over het ontwerp en de bouw van de machines rondom die technologie."

Opdampen van laagjes materiaal

Het bedrijf heeft de zogenaamde atoomlaag depositie (ALD) doorontwikkeld waarmee door opdampen laagjes van een materiaal van enkele atomen dik kunnen worden aangebracht. Deze zorgen bij zonnecellen voor een hoger rendement van een procentpunt, erg veel in die wereld, en bij batterijen voor een hogere opslagcapaciteit.

De machines voor de productie van zonnecellen werden tot nog toe geheel door Solaytec ontworpen en door NTS-Group in Eindhoven gebouwd. Een flink aantal van deze machines werd al verkocht aan Chinese zonnecelfabrikanten, maar de laatste jaren kwam de verkoop op een laag pitje te staan. Volgens Verhage komt dat doordat de machines te veel onderhoud vergden. "Als die industrie zich in Japan bevond, dan zouden onze machines zonder problemen werken. Maar zorgvuldig onderhoud zit niet zo in de cultuur van de Chinezen.”

Vraag uit China viel grotendeels weg

Dat was volgens Verhage de hoofdreden dat de vraag naar deze machines vanuit China grotendeels wegviel. Maar de technologie heeft wel toekomst, zo zegt hij. "Om te beginnen gaan we de machines robuuster maken zodat het onderhoud minder precair is. Daarnaast zien we dat voor nieuwe types zonnecellen, die werken met het materiaal perovskiet, alleen ons systeem goed werkt. Ik verwacht dus over enkele jaren weer een grote vraag."