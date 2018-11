Solliance in Eindhoven doet proef met zonnecellen op zee

Vanaf de Marinehaven in Den Helder is vorige week een drijvend dunne film zonnesysteem de zee opgegaan. Gedurende een jaar wordt bijgehouden wat de invloed van de zee is op het systeem, als het gaat om de groei van algen, de invloed vuil- en zoutafzettingen en weersinvloeden. Het is een project in het kader van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) en wordt mede door de overheid gefinancierd.

Levensduur

Volgens onderzoeker Wim Soppe van Solliance is het nodig te weten welke factoren het meest van invloed zijn op de levensduur van drijvende zonnecel-systemen. „Omdat dit één van de eerste tests met drijvende zonnecellen is, is er weinig over de levensduur bekend. We hopen met deze eerste tests voldoende kennis te verwerven om in de toekomst offshore zonnecelsystemen te kunnen bouwen.”

Volledig scherm Bij de start van de proef naar zonnecellen op zee wordt een toast uitgebracht met rechts onderzoeker Wim Soppe van Solliance. © Solliance

Volgens Soppe zijn er nog geen initiatieven tot zonneparken op zee bekend. „Terwijl het wel logisch is om die aan te leggen in de buurt van windturbines. De elektriciteit kan via dezelfde kabels naar het vasteland. Bovendien waait het doorgaans niet hard als de zon volop schijnt en schijnt de zon vaak niet als het stevig waait. De twee bronnen zouden elkaar dus redelijk goed aan kunnen vullen.”

Solide zonnepark op zee

Maar Soppe denkt dat het nog zeven jaar kan duren voor een solide zonnepark op zee realistisch is. „We hopen volgend jaar te kunnen bewijzen dat het kan, waarna we kunnen werken aan een prototype. Pas als dat enige tijd heeft gedraaid kunnen we grootschalige projecten starten. Met zout water en stormweer zijn de omstandigheden nogal heftig. We denken met drijflichamen van tien bij tien meter met daarop een soort schuimrubber matten een eind te komen. Die kunnen dan tot grote oppervlakten worden gecombineerd.”