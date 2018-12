Solliance in Eindhoven leidt Europees project voor zonnecellen in de weg

EINDHOVEN - Zonnecellen in wegen, fietspaden, vangrails en geluidschermen. In het nieuwe Europese project Rolling Solar gaan de deelnemers, aangestuurde door Solliance in Eindhoven, ook proeven doen met flexibele zonnecellen.

Het zogeheten Interreg project gaat drie jaar proeven doen en heeft daarvoor een budget van ruim 5,7 miljoen euro, waarvan de helft gefinancierd door de Europese Unie. Deelnemers zijn zo'n twintig bedrijven en tien wegbeheerders in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. De aansturing gebeurt door TNO en Solliance vanuit Eindhoven.

Zonnecellen integreren

Het doel van Rolling Solar is lokale fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven, zoals Solarge en Heijmans in Eindhoven, flexibele zonnecellen te laten integreren in wegen en voorzieningen langs de weg. Dit om energiewinning in de buurt van energieverbruik mogelijk te maken, zonder extra ruimte in beslag te nemen.

Er zijn al proeven met harde silicium zonnecellen, bijvoorbeeld in een fietspad in Krommenie. Maar volgens programmamanager Ando Kuypers van Solliance zijn die nogal kwetsbaar. „Die moeten worden voorzien van een flinke beschermlaag om beschadiging te voorkomen. Met ons project Rolling Solar willen we dit soort proeven ook gaan doen met flexibele zonnecellen, zoals we die hier bij Solliance ontwikkelen. We willen met proefstroken van flexibele zonnecellen van zes meter uittesten of dat niet veel goedkoper kan. ”

Volledig scherm Ando Kuypers bij een onderdeel van de machinelijn voor zonnecellen bij Solliance. Archieffoto. © Rene Manders

Volgens Kuypers, die zelf het projectvoorstel heeft gemaakt, is het de bedoeling dat na afloop de partijen dichtbij grootschalige toepassing zijn. „We willen aantonen dat flexibele zonnecellen in infrastructuur rendabel is. Daarnaast willen we ook de elektronica die erbij komt kijken uittesten en tot slot toetsen of de regelgeving moet worden aangepast om het allemaal mogelijk te maken.”

Bestaande proeven