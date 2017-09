Sonse bouwer Janssen de Jong standby voor wederopbouw Sint-Maarten

DPD gaat in Oirschot pak­ket­ca­pa­ci­teit verdubbelen

11:12 BEST - Pakketvervoerder DPD gaat in de nieuwbouw in Oirschot de verwerkingscapaciteit van pakketten verdubbelen. Het bedrijf investeert in een hypermodern nieuw sorteersysteem. Dat kan 50.000 pakketten per uur verwerken.