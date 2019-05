Sorama uit Eindhoven ontwikkelt met Fluke apparaat voor detecteren persluchtlekken

Het opsporen van lekken in een persluchtsysteem kan eenvoudiger en sneller met de Fluke ii900 Sonic Industrial Imager, betogen Sorama en Fluke. Tot tien keer sneller kunnen technici luchtlekken - een vaak voorkomend probleem - identificeren. Ook gas- en vacuümlekken kunnen met het apparaat worden getraceerd. Ook in fabrieken met extreem veel omgevingsgeluid.

Sorama, tien jaar geleden voortgekomen uit op de TU/e ontwikkelde technologie, is bekend om zijn geluidscamera's. Bedrijven kunnen daarmee het geluidsspectrum van hun product in beeld brengen. Bijvoorbeeld om machines stil te maken of om storingen, die voor afwijkende geluiden zorgen, te detecteren. De camera's worden ook ingezet voor geluidsmetingen in de openbare ruimte, zoals op Strijp S in Eindhoven.