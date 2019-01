Spaaractiebedrijf Sunshine Loyalty in Best wil groeien met nieuwe eigenaren

BEST - Met spaaracties voor kussens en pannen groeide Sunshine Loyalty vanuit Best al naar een miljoenenomzet. Nieuwe eigenaren willen verdere expansie.

Als Sunshine4retail verkocht het hoofdkussens, dekbedden, zonnebrillen en acculampen aan drogisterijen en supermarkten. Het handelsbedrijf in Best richtte zich vanaf 2015 als Sunshine Loyalty op het ontwikkelen van spaaracties voor supermarkten, tankstations en slagerijen. Het groeide in de afgelopen jaren snel naar een bezetting van 32 medewerkers.

Eigenaren Hans Bartelings en Johan van Eck hebben het bedrijf verkocht aan vier investeerders. Het viertal ziet grote, internationale potentie in de spaarprogramma's. De omzet van tegen de 10 miljoen euro komt nu voor 80 procent uit Nederland, zegt Berend Berger die de nieuwe directeur en een van de aandeelhouders is van Sunshine Loyalty. In België, dat nu voor 18 procent van de omzet zorgt, zou volgens Berger een verdrievoudiging in drie tot vijf jaar mogelijk moeten zijn. In Duitsland is het bedrijf sinds een paar maanden actief. Ook in Frankrijk zien de nieuwe eigenaren kansen.

Sunshine Loyalty onderscheidt zich met zelf ontwikkelde producten, zegt Berger. De Swizz hoofdkussens zijn in ‘een op de tien huishoudens in Nederland’ te vinden. Ook Swizzels, grote knuffels die tot een kussen kunnen worden gevouwen, zijn een succes. ,,Ze zijn in China gekopieerd", heeft Berger ontdekt. Modelauto's van befaamde merken brengt het bedrijf onder de naam TopCar op de markt. Daniel Courtier is het eigen merk voor pannensets.

Onder meer groothandel Lekkerland, met het hoofdkantoor voor Nederland in Son, de tankstations van BP en supermarkt Hoogvliet zijn opdrachtgevers van Sunshine Loyalty. ,,We werken ook voor inkoopclusters van tankstations", voegt Berger daaraan toe. Daarbij zijn franchisenemers aangesloten van de bekende oliemaatschappijen. Voor slagerijen ontwikkelde het bedrijf spaaracties voor koksmessen.