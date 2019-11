Spaarrente bij Rabobank zakt naar 0,01 procent

De spaarrente die de Rabo-klanten vandaag de dag over hun spaarcenten krijgen, was al niet veel meer: 0,03 procent. Maar met 0,01 procent komt 0 procent of zelfs een negatieve rente dichterbij. Het schrikbeeld van veel Nederlanders is dat zij op een bepaald moment hun bank rente moeten gaan betalen, in plaats van andersom.

ABN Amro kwam vorige week als eerste van de drie grote banken met de harde toezegging dat het zijn klanten met minder dan 100.000 euro op de spaarrekening geen negatieve rente in rekening zal brengen. Met deze belofte wilde de bank de ongerustheid bij klanten wegnemen. De andere twee grootbanken, Rabobank en ING, waagden zich toen niet aan zo'n harde belofte.

De Rabobank zei niet van plan te zijn om gewone spaarders te laten betalen voor het stallen van hun spaargeld, máár de bank wilde geen garanties afgeven naar de toekomst. ,,Een negatieve spaarrente is ongewenst, laat dat duidelijk zijn. We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen”, aldus een woordvoerster. Volgens de bank kan de spaarrente evenwel niet los gezien worden van bredere economische ontwikkelingen.

Zakelijke klanten

Bij de grootbanken als ABN en ING wordt zakelijke klanten overigens wel al negatieve rente in rekening gebracht. Om wat voor percentages dit gaat, willen de banken niet kwijt. Bij banken als Evi van Lanschot en Triodos Bank staat de spaarrente voor de gewone spaarders overigens al langer op 0 procent.

De Consumentenbond drong er vorige week bij minister Wopke Hoekstra op aan om een wettelijk verbod in te voeren op negatieve spaarrente voor particulieren, zoals ze dat ook in België hebben gedaan. Of minister Wopke Hoekstra te porren is voor zo’n wettelijk verbod, is de vraag.

Eerder zei de bewindsman zo’n verbod niet uit te sluiten, maar gaf tegelijkertijd aan dat een dergelijke ‘zeer forse ingreep in de markt’ ook nadelen kent. De bewindsman is wel in gesprek met banken over de dalende rentes en over een mogelijk verbod op negatieve rentes.

Kosten