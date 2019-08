Spaarrentes dit jaar amper omlaag (maar dat gaat veranderen)

Banken hebben sinds begin dit jaar hun spaarrente niet of nauwelijks verlaagd, blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Geld.nl. Van de 24 onderzochte banken heeft de helft niet gesleuteld aan de rente. Zes financiële instellingen hanteren al een jaar of langer precies dezelfde rente.

,,Het is een rustig jaar op de spaarmarkt”, concludeert financieel expert Amanda Bulthuis van Geld.nl. Waar consumenten vorig jaar de ene na de andere renteaanpassingen voor hun kiezen kregen, valt het dit jaar mee. ,,We hebben nu steeds één of twee rentewijzigingen per maand, vorig jaar deze tijd waren dat er wel 8 tot 10”, luidt de boodschap.

Sinds begin januari daalde de gemiddelde rentestand met slechts 0,02 procentpunten naar 0,13 procent. Dat de rentes niet of nauwelijks zijn gedaald, heeft er volgens Bulthuis mee te maken dat de bodem van rentedalingen redelijk in zicht is. Banken willen voorkomen dat ze naar de nul gaan moeten of zelfs op een negatieve rente uitkomen.

Haar andere verklaring is dat banken gratis geld kunnen opnemen bij de ECB (Europese Centrale Bank). En omdat dit gratis kan, is het voor spaaraanbieders niet zo nodig om geld van spaarders aan te trekken. ,,Dat kost hen immers wél geld in de vorm van een rentevergoeding”, vult Bulthuis aan.

Vooruitzichten

De vooruitzichten van Geld.nl voor de rest van het jaar zijn minder positief. De financieel expert verwacht dat de spaarrentes dit jaar verder omlaag zullen gaan. De reden: de ECB hintte op een verdere verlaging van de rente die banken betalen om geld te lenen bij de centrale bank. De rente zou dan negatief kunnen worden, oftwel banken krijgen geld toe als ze geld opnemen.

Vanwege de aanhoudend negatieve rentes op de financiële markten, verlaagde ABN Amro al als eerste grootbank de spaarrente al van 0,03 naar 0,02 procent. Bulthuis: ,,Onze ervaring is dat als één grootbank een renteverlaging doorvoert, de anderen binnen een maand volgen. Misschien dat ze nu nog wat huiveriger zijn, maar als de plannen van ECB doorgaan, zullen ook zij en waarschijnlijk ook kleinere banken toch echt met lagere spaarrentes komen.”