‘Speelgoedketens Intertoys en Maxi Toys weer terug bij Blokker’

Zweeds haverdrink­merk Oatly opent fabriek in Vlissingen

5 september Haverdrinkmerk Oatly opent binnenkort een fabriek in Vlissingen. Dat is de eerste buiten thuisland Zweden. Per jaar zal er 120 miljoen liter haverdrink worden geproduceerd. De fabriek levert 15 arbeidsplaatsen op.