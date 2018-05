Spoelenbedrijf Wijdeven in Oirschot verandert van eigenaar

Phoenix Mecano, fabrikant van behuizingen en elektrische componenten, verkoopt het onderdeel aan het kleinere KUK Electronic. Dat bedrijf, met 450 werknemers in Zwitserland, China en Slowakije, is net als Wijdeven een fabrikant van elektronische spoelen.

Wijdeven heeft een productievestiging in Ter Apel en maakt met ruim veertig werknemers een omzet van ruim 5 miljoen euro. De partijen zeggen niet voor welk bedrag het onderdeel van eigenaar verandert. Wijdeven werd in 2015 overgenomen door Phoenix Mecano nadat het in 2012 al het onderdeel dat lineaire motoren maakt aan ASML verkocht. Dat onderdeel is nog steeds als vestiging van de chipmachinefabrikant in Oirschot aanwezig.

Blij met de verkoop

Verkoop directeur René van den Heuvel van Wijdeven zegt dat het personeel overwegend blij is met de verkoop. „Onder Phoenix lukte het onvoldoende de groeiambities waar te maken. KUK is een branchegenoot, die beter bij ons past omdat ze daar net als wij spoelen en trafo's maken. Met dat familiebedrijf, met een techneut als directeur-eigenaar, werken we al langer samen. Ik ben niet bang dat er technologie of productie naar Zwitserland verdwijnt. Zij zijn juist blij een ingang te hebben in Nederland en hier in de Brainport regio. Er zijn al afspraken gemaakt dat er geavanceerde machines van hen naar Oirschot komen.”