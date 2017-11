Sport Experience Day laat zien hoe techniek de sport helpt

EINDHOVEN - Hoe zet je technologie in voor sport-innovatie? Die vraag stond donderdag centraal in het PSV-stadion in Eindhoven.

Je bent twaalf en hebt een hockeywedstrijd. Je fietst naar je club, kleedt je om, maakt in de kantine nog even een scan en print een perfect passend beschermend sportbitje uit in de kleuren van je team.

Het is niet gezegd dat de toekomst er zo uitziet, maar ondenkbaar is het scenario niet. De Eindhovense start-up 3Dmouthguard ontwikkelt een methode om mondbeschermers te 3D-printen. Het onderzoek naar de kracht en flexibiliteit van het bitje is afgerond. Nu gaat het bedrijf aan de slag met de verdere ontwikkeling van de software en het materiaal.

Het is niet de enige opvallende cross-over van sport en technologie, donderdag in het Philips Stadion tijdens de Sport Experience Day. Er komen onder meer tennisballen langs die met nanotechnologie van kleur veranderen wanneer de druk op de bal wijzigt, clubkleding die van kleur verandert al naar gelang je team uit of thuis speelt, en kleding van renners voorzien van ingeweven licht.

Naast wetenschappers worden ook ontwerpers ingezet voor sportinnovaties. Want je kunt wel een technologie ontwikkelen, maar je wilt er in de praktijk ook iets mee doen. Zo heeft het Eindhovense onderzoekscentrum Holst onlangs mode-ontwerper Pauline van Dongen in huis gehaald om mee te denken over toepassingen van geprinte elektronica in sportkleding.

Hardlopen

"De markt voor innovatieve sportproducten groeit sterk. Jaarlijks gaat er wereldwijd 400 miljard euro in om", stelt Arno Hermans. Hij is de oprichter van Sport eXperience, dat gisteren voor de tweede keer de Sport Business Day hield in het PSV-stadion. ,,Technologie is niet meer weg te denken uit de sport. Elke eredivisieclub heeft een data-analist, we gaan hardlopen met de nieuwste gadgets en met de nieuwste materialen gaan we sneller. Technologie zorgt dat we meer plezier aan sport beleven, onze prestaties verbeteren en in vorm blijven."