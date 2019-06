Staken in Eindhoven voor het pensioenakkoord, of nee, voor de cao Metaal & Techniek

EINDHOVEN - Zo'n 350 werknemers uit de Metaal & Techniek kwamen zich vrijdag in Eindhoven melden bij FNV, CNV en De Unie om zich in te schrijven voor een 24-uursstaking. Zo'n 150 mensen bleven hangen om onder een stralende zon te genieten van live muziek, een frietje en, oh ja, de actie!

Of er nog vragen zijn onder de stakers? Jazeker. „Het is mooi dat we hier staken, maar ik maak me zorgen over het pensioenakkoord. Ik vind de uitwerking hiervan veel te lang duren.” Een andere metaalarbeider vindt dat het pensioenakkoord nu al met voeten wordt getreden.

Bestuurder Peter Reniers van FNV Metaal praat als brugman om iedereen bij de les te houden. Natuurlijk is het pensioenakkoord een belangrijk onderwerp en natuurlijk moeten daarvan details in de cao worden uitgewerkt. „Maar het gaat nu om de cao Metaal & Techniek en wat de werkgevers ons bieden kunnen wij niet pruimen. Daarom houden we actie net zolang als onze collega's van de Grootmetaal dat deden.”

Opkomst Grootmetaal groter

Die staakten vorig jaar acht maanden, waarbij de opkomst groter was en de actiesfeer vaak feller. Terwijl bij Metaal & Techniek het totale aantal werknemers, 300.000 in onder meer de installatie, carrosserie en de metaalbewerking, niet minder is. Maar het gaat meestal om kleinere bedrijven waarin de werknemers moeilijker te mobiliseren zijn, zegt Reniers. „Ik vind het resultaat deze eerste stakingsdag hier in Eindhoven en in acht andere locaties in het land, niet slecht. Die actiebereidheid bouwt zich op als er meer bekendheid aan wordt gegeven.”

„De werkgevers incasseren ook flink, dan mogen wij best wat eisen.” Staker Gert van Poppel uit Dommelen is vastbesloten. „Er moeten veel afspraken gemaakt worden over pensioen en alle regelingen, ook voor de jongeren. Het is belangrijk dat de vakbonden bij de onderhandelingen sterk staan. Daarom ben ik blij dat we vanuit VDL Bus in Valkenswaard met een flinke groep zijn gekomen. De bereidheid bij ons om mee te doen is best groot.”

Actievirus nog niet verspreid

Dat dit niet voor iedereen geldt bewijst Cor Spierings van Caterpillar in Den Bosch. „Helaas ben ik de enige van ons bedrijf hier. Zelfs sommige ondernemingsraad- en kaderleden van de bond zeiden dat het toch geen nut heeft. Hopelijk dat het actievirus zich nog verspreidt.”

De stakers reageren wat lauw en om er wat meer vuur in te krijgen nodigt Reniers het publiek uit zich centraal op het plein voor de Wim van Doorne Muziekkiosk te groeperen. „Hier gaan we laten zien dat we het samen doen en dat we het samen ook waar gaan maken. Willen jullie een hogere loonsverhoging?!” Dan beginnen de vlaggen te zwaaien en worden de vuisten gebald en wordt er luidkeels geroepen.

Voordelig korter werken