Staking bij DAF vrijdag om metaal-cao

GIMV neemt belang in One of A Kind Technolo­gies in Eindhoven

11:07 EINDHOVEN - De Europese investeerder Gimv neemt een meerderheidsbelang in het Eindhovense bedrijf One of A Kind Technologies (OOAKT). Financiële details zijn niet bekend gemaakt, maar het bedrag ligt in elk geval hoger dan 5 miljoen euro, de ondergrens die Gimv hanteert bij deelname in een bedrijf.