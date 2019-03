Staking onderwijs: deze ondernemers spinnen er garen bij

Van musea, pretparken tot sportclubs en dierentuinen: ze buitelen bijna over elkaar heen om ouders en hun kroost morgen naar binnen te lokken. Wie een snelle blik op Twitter werpt, ziet de ene na de andere actie en activiteit voorbijkomen. Bij Sea Life in Scheveningen bijvoorbeeld kunnen kinderen voordelig naar binnen. Of bij de rollerdisco in Rotterdam grappen ze dat daar niet gestaakt wordt. Een Wassenaarse horecaondernemer heeft een speciale ‘stakingskorting’ op de lunch of diner in het leven geroepen.