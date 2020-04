Steeds meer bedrijven failliet: horeca krijgt hardste klappen

Van 30 maart tot en met 3 april zijn 69 bedrijven en instellingen failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 25 meer dan de week ervoor. Van alle bedrijfstakken had de horeca het grootste aantal faillissementen, namelijk 15. Dat is veruit het hoogste aantal faillissementen per week in deze branche tot nu toe in 2020, aldus het statistiekbureau.

In totaal zijn er in de eerste 14 weken van dit jaar 836 bedrijven en instellingen omgevallen. Dat zijn er 8 minder dan in dezelfde periode van 2019. Eenmanszaken worden daarbij niet meegerekend. Tijdens de coronacrisis brengt het statistiekbureau wekelijks een overzicht naar buiten van bedrijven die failliet zijn gegaan, in plaats van maandelijks zoals hiervoor.



Een week geleden meldde het CBS dat het aantal faillissementen eind vorige maand was gedaald ten opzichte van een week eerder én in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In de laatste week van maart (23 tot en met 29 maart) vielen 44 bedrijven om. Een week daarvoor (16 tot en met 22 maart) waren dat er 60.



Rechter

Bij de cijfers zijn alleen bedrijven meegeteld die al failliet zijn verklaard door de kantonrechter. Faillissementsaanvragen zitten er niet bij. Het CBS zei eerder al rekening te houden met een stijging van het aantal faillissementen door corona, vooral in de horeca en detailhandel.

Iemand die de ellendig verhalen dagelijks hoort en ziet, is voorzitter Rober Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. Hij zegt dagelijks de druk van al die duizenden horeca-ondernemers in Nederland te voelen. Bij veel van hen staat het water tot aan de lippen. Honderden alarmerende berichtjes krijgt hij dagelijks binnen. ,,Voor het eerst in mijn leven heb ik last van slapeloze nachten’’, vertelt hij in een interview met AD.

Voicemail

Rotterdammer Willemsen, die de verslaggever ontvangt in zijn lege wijnbar Muller in Berkel en Rodenrijs, is zelf ook ondernemer. Hij is eigenaar van de bekende Rotterdamse kroeg Melief Bender en van De Pui. Hij heeft een festival-bedrijf en zijn vriendin is eigenaar van Pol in Rotterdam. Willemsen is daarnaast voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, die 20.000 leden heeft. Willemsen is het aanspreekpunt van de bedrijfstak die zo genadeloos wordt getroffen door de coronacrisis.

Of de 20.000 leden allemaal zijn mobiele nummer hebben? Hij moet er om lachen. ,,Gelukkig niet, maar ze weten me wel te vinden via de socials en mail. Dat vind ik ook prima, maar ik heb voor het eerst van mijn leven mijn voicemail aangepast. Bellen heeft geen zin, horen we. Een app sturen of bellen naar de woordvoerder Koninklijke Horeca Nederland is het advies.



Pas aan het eind van het gesprek, als de voicerecorder uitstaat en het notitieblok is opgeborgen, komt ook de berusting over zijn eigen leed. ,,Muller bestaat volgende week vijf jaar. Ik had Tino Martin al geboekt voor ons feestje. Nou ja, we doen dat wel een keer als we vijf jaar en vijftig dagen bestaan. Of vijf jaar en vijf maanden.’’

