Steeds meer winkels omgebouwd tot woning

De winkelleegstand in Nederland daalt, maar dat is niet omdat we met zijn allen zoveel meer zijn gaan winkelen. De oorzaak is namelijk dat steeds meer winkels worden omgebouwd tot woningen. Dat meldt onderzoeksbureau Locatus.

,,Al jaren dalen de huurprijzen van winkels; vorig jaar gemiddeld met 2,1 procent", meldt het bureau, gespecialiseerd in retail. ,,De huurprijzen van woningen stijgen echter, in de vrije sector met gemiddeld 3,1 procent. Het wordt dus steeds interessanter om winkels om te bouwen naar woningen en dat is in 2018 dan ook op grote schaal gebeurd.”

Exacte cijfers over het aantal winkels dat wordt omgebouwd tot woning geeft Locatus niet. ,,We registreren het in onze systemen als een winkelpand een andere bestemming krijgt, maar niet wélke functie precies", zegt Gertjan Slob. ,,Maar als ik de mensen van onze buitendienst spreek, is er sprake van een duidelijke verschuiving. Eerst waren er allerlei nieuwe bestemmingen voor een winkel, bijvoorbeeld horeca en andere diensten. Nu is dat bijna consequent een woning.”

Daling

Locatus becijfert dat eind vorig jaar nog 6,7 procent van de winkels leegstond. Begin 2018 was dat nog 7 procent. Het is de vierde daling op rij. Dat lijkt positief, maar volgens Slob verhult de ontwikkeling dat de retail nog steeds met grote problemen kampt. ,,Winkels hebben nog steeds veel last van online. En in kleinere plaatsen voelen winkeliers de concurrentie van de grote steden waar het nog wel goed gaat, zoals Amsterdam en Utrecht.”