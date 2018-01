Steeds slimmer B&G Hekwerk gaat verhuizen van Best naar Veldhoven

BEST - De snelste industriële schuifpoort van Europa heeft B&G Hekwerk op zijn naam staan. Het bedrijf gaat verhuizen van Best naar Veldhoven.

Minder handjes, meer machines. Meer technologie en export. B&G Hekwerk heeft in de afgelopen jaren een totaal ander gezicht gekregen.

De volgende stap wil directeur en eigenaar Arthur van der Graaf zetten op een nieuwe locatie. B&G verhuist komende zomer van Best naar Veldhoven, waar het een ruimere jas kan aantrekken. Die is nodig. Het bedrijf groeide in de afgelopen 1,5 jaar van 120 naar 150 medewerkers. Daarmee verdubbelde de omvang in vergelijking met crisisjaar 2009, nadat 50 medewerkers het bedrijf moesten verlaten.

Assembleren

De nieuwe koers van Van der Graaf heeft geloond. B&G ging assembleren in plaats van produceren. Het richtte zich niet louter op hekwerk, maar op toepassing van hoogwaardige technologie in met name de toegangspoorten.

De productie van industriële poorten is in de afgelopen drie jaar verdubbeld, zegt Van der Graaf. De 'Speed-Liner' is volgens hem in zijn soort 'de snelste van Europa'. Met 90 centimeter per seconde kan de poort open of dicht. Jaar na jaar sleutelden engineers aan de constructie. B&G stapte van gebruik van staal over op aluminium, waardoor de poort minder last heeft van slijtage en een hogere snelheid kan ontwikkelen.

Dat tempo doet er toe, bijvoorbeeld bij de in- en uitgang van grote distributieterreinen waar vrachtwagens niet in een file moeten belanden. ,,En poorten die soms wel 2.000 keer per dag moeten openen en sluiten vragen een hoge productkwaliteit."

Toegangspoorten kunnen tegenwoordig worden voorzien van camera's en een systeem voor kentekenherkenning. Poorten kunnen op afstand worden bediend. Via het besturingssysteem kan snel de aard en plek van de storing worden onderzocht.

Uitdaging

Een tweede route die Van der Graaf volgt, is gericht op vergroting van het volume aan hekwerken. B&G is veel meer industrieel hekwerk gaan exporteren. ,,Dat was 10 procent en is nu meer dan 30 procent van de omzet. "

B&G is met name succesvol in Denemarken, waar strakke regels gelden voor de toegang tot bedrijven. België, waar het bedrijf een verkoopkantoor heeft, is van oudsher een belangrijke afzetmarkt. In Duitsland is B&G in het Roergebied actief. Van der Graaf noemt de Franse markt 'nog een uitdaging'. Het bedrijf gaat daar komend jaar de strijd aan met een speciaal ontwikkeld lichter en verfijnder model toegangspoort.

En in Nederland, hoe zou het marktaandeel van B&G zich verhouden tot dat van buurtgenoot Heras? Van der Graaf houdt zich verre van oorlogstaal. Zijn glimlach is veelbetekenend. ,,We zijn nummer twee in de Nederlandse markt. Ik denk dat we de nummer één behoorlijk volgen. We komen steeds dichterbij."

B&G pleegde wat kleinere overnames in de afgelopen jaren. ,,Er doen zich veel mogelijkheden voor, maar we kijken daar kritisch naar. Misschien doen we nog een overname in een andere regio of een ander land."

Concurreren

De vergaande automatisering in de productie stelt B&G volgens Van der Graaf in staat om met een lagere kostprijs te concurreren met fabrikanten in Oost-Europa. In de nieuwe fabriek in Veldhoven zal het bedrijf met nieuwe machines nog efficiënter kunnen produceren, kondigt hij aan.

Door de toenemende intelligentie in de poorten kan het bedrijf zijn dienstverlening uitbreiden. Toegangspoort en beveiligingscamera's zijn een bron van informatie. ,,Camerabeelden kunnen je laten zien waar en hoe schade ontstaat op een terrein. Op basis daarvan kun je maatregelen nemen."