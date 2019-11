Stellen denken ten onrechte dat het financieel goed geregeld is na overlijden

Kan ik de huur of hypotheek nog wel betalen als mijn partner overlijdt? Een op de drie werkenden gaat ervan uit dat het financieel goed geregeld is als een van de twee partners vroegtijdig komt te overlijden. Echter, veel stellen schatten die financiële situatie te rooskleurig in.

Het overlijden van een partner is al een heftige emotionele schok, alsof dat niet genoeg is krijgen sommige achterblijvers nog eens een stevige financiële schok te verwerken, zo waarschuwt Wijzer in geldzaken naar aanleiding van een onderzoek onder 1000 mensen in loondienst en berekeningen door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Veel stellen hebben weinig inzicht in de financiële gevolgen als een van de partners komt te overlijden, zoveel wordt wel duidelijk uit het onderzoek. Een op de drie gaat ervan uit dat zijn partner niet hoeft te bezuinigen als hij of zij zelf komt te overlijden máár volgens voorbeeldberekeningen van het Nibud kan dit wel eens een flinke miscalculatie zijn.

,,Veel mensen houden er weinig rekening mee dat het inkomen van achterblijvers fors kan dalen na het overlijden. We willen met dit nieuwe onderzoek mensen aansporen om zich goed te verdiepen in hun financiële situatie om onaangename verrassingen te voorkomen”, reageert woordvoerder Joost de Bree van Wijzer in geldzaken.

Vast

Om zo'n financiële aderlating te voorkomen, zijn verschillende aanvullende financiële regelingen mogelijk. Een voorbeeld die Wijzer als geldzaken aanhaalt, is het nabestaandenpensioen. Bij deze regeling keert de pensioenuitvoerder van de overleden partner maandelijks een vast bedrag uit aan de achterblijvers. ,,Deze regeling gaat meteen in na overlijden, ook als de pensioenleeftijd nog niet bereikt is. En dit kan gedeeltelijk inkomensverlies opvangen”, vult woordvoerder De Bree aan.

Alleen, volgens het onderzoek hebben nogal wat Nederlanders geen idee of hun huidige werkgever zo'n regeling aanbiedt. Ook weten ze niet dat samenwonende stellen zelf hun partner moeten aanmelden bij de pensioenuitvoerder. Iets dat bij veel samenwoners nog niet bekend was, zo blijkt uit het onderzoek. 33 procent heeft dat (nog) niet gedaan, omdat zij niet wisten dat dit nodig was.

Overigens biedt de nabestaandenregeling maar een beetje soelaas: het nabestaandenpensioen is namelijk behoorlijk uitgekleed. In de tijd dat er veelal één kostwinner was in een gezin, was het verplicht om te sparen voor het nabestaandenpensioen. Tegenwoordig is het een verzekering op risicobasis geworden.