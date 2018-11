Stijging huizenprijs houdt aan (máár gaat iets minder hard)

Voorzichtiger

En dat is echt niet iets dat alleen speelt in de Randstad, zegt de Rabobank, ook in de rest van het land wordt het aanbod van te beschikbare en betaalbare woningen krapper. Het resultaat is: het vertrouwen in de woningmarkt is tanende. Vrieselaar: ,,Minder mensen zeggen dat dit een gunstige tijd is om een huis te kopen. Mensen kunnen voorzichtiger worden, bijvoorbeeld met het overbieden op een huis.”



Voor het Economisch Bureau van de Rabobank is het dalende vertrouwen en de dalende financierbaarheid aanleiding om zich iets voorzichtiger uit te drukken over de huizenprijzen. In april dachten de economen nog aan 7 procent, nu zeggen ze 6 procent. Of die stijging nog verder zou kunnen teruglopen? Of zit er wellicht zelfs een daling aan te komen?



Vrieselaar verwacht dat we in elk geval qua prijsstijgingen in de buurt van de piek zitten. ,,De prijzen zullen misschien nog wel stijgen komende jaren, maar op een veel lager pitje.” En, zo brengt hij in herinnering: de woningmarkt kent pieken, maar ook dalen.



Zo hadden we amper vijf jaar geleden nog te maken met prijsdalingen van wel 25 procent. Op korte termijn hoeven we zoiets niet te vrezen, maar op langere termijn sluit Vrieselaar zeker niet uit dat de prijzen weer flink gaan dalen. ,,De huizenmarkt en de Nederlandse economie zijn nauw met elkaar verbonden. Als onze economie een knauw krijgt, bijvoorbeeld door Italië, de brexit of Trump, dan gaan we die pijn ook voelen op de huizenmarkt.”