Stilleven van Van Gogh voor 7,9 miljoen euro geveild in Hongkong

Op een veiling in Hongkong is een schilderij van Vincent van Gogh voor omgerekend bijna 7,9 miljoen euro van eigenaar gewisseld, meldt veilinghuis Sotheby’s. Het was voor het eerst dat een werk van Van Gogh in Azië werd geveild. De prijs viel een beetje tegen, dat wel.

Het stilleven van een vaas met gladiolen was afkomstig uit een privécollectie. De opbrengst zit aan de onderkant van wat werd verwacht. Sotheby’s hield rekening met een maximale prijs van omgerekend 11 miljoen euro. De nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt.



De Nederlandse kunstenaar (1853-1890) maakte het schilderij in 1886 kort na zijn aankomst in Parijs. Het was voor het eerst in meer dan twintig jaar dat een bloemstilleven van zijn hand uit deze periode onder de hamer kwam. Werken van Van Gogh gaan op veilingen vaak voor hoge bedragen van de hand.

Miljoenen voor tekening

Begin dit jaar leverde een tekening van de Nederlandse kunstenaar op een veiling van Christie's in New York 8,6 miljoen euro op. Het ging om de tekening La Mousmé, waarvan Van Gogh ook een schilderij maakte. Het schilderij hangt in de National Gallery of Art in Washington.



Een ander doek van Van Gogh wisselde in november van 2019 voor 9,7 miljoen dollar van eigenaar. Het ging om een schilderij van een Parijs’ park dat de hij in 1886 schilderde. Op diezelfde veiling kwam een werk van Van Gogh voor 2,8 miljoen euro in bezit van het Nederlandse Van Gogh Museum en het Drents Museum.

Recordbedragen

In 1987 bracht een stilleven van Van Gogh met zonnebloemen het bedrag van bijna 40 miljoen dollar op. Destijds een recordbedrag. Dat record werd in hetzelfde jaar gebroken door de verkoop van het schilderij Irissen uit 1889 aan de zakenman Alan Bond. Die wilde het werk kopen met geleend geld, 53,9 miljoen dollar om precies te zijn.



Uiteindelijk kon Bond de lening niet ophoesten en werden de irissen drie jaar later aan een museum in Los Angeles Verkocht. Door de jaren heen zouden de schilderijen van Van Gogh er niet goedkoper op worden. Zo bracht het portret van postbode Joseph Roulin, eveneens uit 1889, in 1989 ruim 103 miljoen euro op.



De prijzigste Van Gogh ooit is het portret van dokter Gachet uit 1890. Dat deed in 1998 135 miljoen euro. Het schilderij ‘L’homme est en Mer’ - De Man is op Zee, uit 1889 - werd in 2014 op een veiling van Sotheby’s in Londen verkocht voor de lieve som van 20,3 miljoen euro, wat op zich weer een koopje was.

