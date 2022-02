Storing bij online bankieren ING lijkt opgelost: rekeningen weer toegankelijk

CBS: werkloos­heid in januari gedaald, laagste niveau in bijna 20 jaar

De werkloosheid in Nederland is in januari gedaald naar 3,6 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is dat het laagste niveau sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn. Tussen februari en juli 2020 nam het werkloosheidspercentage toe van 4 naar 5,5 procent. Vervolgens is die vrijwel voortdurend afgenomen.

17 februari