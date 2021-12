Stormloop op kerstcoupe: drukte bij kappers voor naderende lockdown

Medewerkers van een Middelburgse salon hebben afgesproken korter te gaan pauzeren, om maar zoveel mogelijk klanten te helpen. In Honselersdijk meldt een medewerkster van de plaatselijke kapper dat het kort na het nieuws over de dreigende lockdown piekte bij het maken van een afspraak.



Bij kappers in onder andere Alblasserdam, Roermond en Zaandam gaat de telefoon voortdurend. ,,Eigenlijk word je er een beetje gek van. We zitten helemaal vol en moeten constant nee zeggen”, aldus de Zaanse kapster. De kapster in Alblasserdam zegt in ieder geval nog wel aan knippen toe te komen.



Ook in Alkmaar krijgt een plaatselijke kapper continu appjes van alle kanten, met de vraag of er plaats is. Het antwoord laat zich raden. In Roermond, waar de kapper tot kerst is volgeboekt, werken ze al met een reservelijst, ‘omdat er altijd mensen afbellen wegens een hoestje of quarantaine’.