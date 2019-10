Strijd e-busbedrijven VDL en Ebusco in Valkenswaard en Deurne om groeimarkt

Het meest in het oog springend was vorige week de order van 156 bussen voor Ebusco in Deurne, voor het openbaar vervoer in Amsterdam en Haarlem. Vanaf Busworld, Europa's belangrijkste beurs voor bussen in Brussel, legt topman Peter Bijvelds uit hoe zijn relatief kleine bedrijf zo'n gigantische order binnen een jaar rond krijgt. "We hebben net zestig elektrische bussen geleverd voor Groningen en Drenthe. Dat kunnen we snel omdat we met 19 fabrieken over de wereld onze bussen bouwen. Het staal komt van een Deense fabriek en wordt in een Chinese fabriek gelast tot buschassis."