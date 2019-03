Studenten van Fontys ontwerpen kamerslot en verkopen ze via eigen webshop

EINDHOVEN - Het mobiele deurslot Latch Go is bedacht door vijf studenten. Het is een slot voor deuren zonder slot, waarvan ze er al vijftig voor de verkoop hebben gemaakt.

Studentenkamers waar wordt ingebroken of broertjes of zusjes die thuis ongevraagd je spullen lenen, diverse jongeren hebben daar mee te maken volgens Shannon Sondagh en Sanne van Rie, omdat ze een deur hebben die ze niet kunnen afsluiten. Iedereen kan daarom zomaar binnenlopen. Om het gebrek aan privacy en veiligheid op te lossen bedachten ze met drie medestudenten Latch Go, een slot voor deuren zonder slot.

Ruzie met zusje

Het idee ontstond nadat Van Rie ruzie kreeg met een van haar drie zusjes. Die had haar nieuwe sportschoenen geleend zonder het te vragen en was ze vervolgens kwijtgeraakt. ,,Voor onze opleiding Ondernemerschap en Retail Management moesten we een innovatief product bedenken dat een probleem helpt oplossen." In dit geval dus hoe je een deur zonder slot kunt afsluiten.

Samen met Ruben Broere, Jordy Jansen en Frank van de Mortel gingen Van Rie en Sondagh aan de slag. Ze begonnen met een deurstopper, maar die bleek niet te werken. Na diverse prototypes kwamen ze uit bij een mobiel deurslot van roestvrij staal. Die moet om de klink worden geplaatst en is vervolgens af te sluiten met een hangslot. De Latch Go drukt zich tegen het deurkozijn, daarom kunnen mensen de klink niet vastpakken om de deur te openen.Sinds vorige week zijn de sloten te koop in hun eigen webshop. ,,De bedoeling is dat ze ook in een fysieke winkel komen te liggen", zegt Sondagh. ,,Dat kan een slotenmaker zijn of een bouwmarkt, dan kunnen mensen het product zelf bekijken en kijken of het op hun klink past." Zelf hebben de studenten hun slot ook getest in een bouwmarkt. ,,Op zo'n 85 procent van de klinken past het", zegt Van Rie. ,,Maar op die met een kromming niet", vult Sondagh aan. ,,Veel studentenhuizen hebben eenvoudige klinken, dus dat moet geen probleem zijn.”

Belangrijke doelgroep

Studenten zijn hun belangrijkste doelgroep. ,,Ze hebben vaak kamers met een deur zonder slot", legt Van Rie uit. ,,Ze mogen dan bijvoorbeeld niet boren van de huisbaas. In dat geval is Latch Go een mooie oplossing, want er is geen montageschade. Er zijn ook andere oplossingen, maar dan moet je boren, het is duurder of het werkt van binnenuit.”

Latch Go heeft geen keurmerk voor hang- en sluitwerk. ,,De kosten daarvoor zijn voor ons niet op te brengen, maar misschien kunnen we dat in samenwerking realiseren", zegt Van Rie. ,,We gaan op gesprek bij Achmea en de Interpolis preventiewinkel.”

Behalve studenten zijn er ook andere geïnteresseerden voor het slot. ,,We kregen al reactie van een moeder”, vertelt Sondagh. ,,Die noemt het een goede oplossing om te voorkomen dat haar kinderen te vroeg hun cadeaus vinden.”