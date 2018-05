Stuur me een Tikkie! Hoe ABN Amro’s betaalapp Nederland verovert

Tandenbor­stel­show in het Okura

4 mei AMSTERDAM/EINDHOVEN - ,,U bent zeer welkom", concludeerde Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Philips. Hij feliciteert Paul Stoffels die een paar seconden eerder met ingang van 1 augustus door de aandeelhouders van Philips is benoemd als toezichthouder. De Vlaming is als wetenschappelijk topman en tweede man van Johnson & Johnson een grote naam in de farmaceutische industrie.