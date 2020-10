Supermarkten snappen niets van alcoholslot: ‘We houden ons hart vast voor de veiligheid’

NXP in Eindhoven ziet omzet weer flink aantrekken

9 oktober EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven heeft zijn verwachtingen over de omzet in het net geëindigde derde kwartaal met ruim 10 procent naar boven bijgesteld. Volgens het bedrijf was de vraag naar chips voor auto's en mobieltjes veel groter dan vooraf gedacht.