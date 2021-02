Supermarkten willen langer open nu avondklok van tafel is geveegd

Nieuw uit Veldhoven voor NASA: een origami­ruim­te­pak met ‘bijen­vacht­je’

15 februari VELDHOVEN - ‘Het kleeft in fijne laagjes, als houtskoolpoeder, aan de zool en zijkanten van mijn laarzen’. Was getekend: Neil Armstrong vanaf de maan. Morphotonics uit Veldhoven helpt een ruimtepak te maken dat bestand is tegen het maanstof waar Armstrong over sprak.