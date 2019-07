Supermarktketen Jumbo realiseert flinke omzetgroei

Gang naar België

Jumbo verwacht zijn sterke groei voorlopig vast te houden, al zullen er door het afronden van de ombouwoperatie van de EMTÉ-winkels in de tweede jaarhelft wel iets minder filialen bijkomen dan in de eerste helft. Financieel topman Ton van Veen rekent voor heel 2019 op een omzetgroei van 12 tot 15 procent. Volgens hem stijgt de winst ook, ,,maar procentueel wel iets minder hard dan de omzet". Dat komt onder meer door hogere loon- en transportkosten.



De grootgrutter uit Veghel werkt daarnaast hard aan zijn gang naar België. Nog dit jaar zal Jumbo de eerste drie winkels openen in de plaatsen Rijkevorsel, Pelt en Lanaken. Voor 2020 richt Jumbo zich op verdere uitbreiding met zo'n twaalf tot vijftien nieuwe supermarkten. Op langere termijn ziet Jumbo potentieel voor zeker honderd winkels bij de zuiderburen.



Een belangrijke mijlpaal bij La Place is de recente opening van de zogeheten flagshipstore in de Amsterdamse Kalverstraat. Ook opende La Place een restaurant op het vliegveld van Barcelona. Verder dit jaar staan nieuwe vestigingen gepland in onder meer Roosendaal en Madrid. Het totaal aantal La Place-vestigingen zal daarmee uitkomen op 105.