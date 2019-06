Systeem van NXP in Eindhoven houdt alertheid van de chauffeur in de gaten

EINDHOVEN - Chips, sensoren en software van NXP nemen steeds meer taken van de chauffeur over. Totdat de auto helemaal autonoom rijdt gaat de chipfabrikant in Eindhoven nu ook in de gaten houden of de chauffeur nog wel alert genoeg is.

Een nadeel van auto's die steeds meer taken overnemen, is dat de chauffeur eerder lui kan worden. Terwijl hij of zij nog wel vaak moet kunnen ingrijpen. NXP heeft daarom woensdag een samenwerking aangekondigd met het Chinese softwarebedrijf Momenta. Deze heeft computerprogramma's ontwikkeld die de alertheid van de chauffeur continu in de gaten houdt, via een camera op het dashboard.

Is de bestuurder wel bij de les?

NXP heeft in zijn autosystemen al chauffeursobservatie opgenomen, maar met de software van Momenta is beter bij te houden of de bestuurder wel bij de les is. De systemen gebruiken vergevorderde zelflerende technologieën om de chauffeur te observeren en een gebrek aan attentie als het gaat om het verkeer op te merken en tijdig waarschuwingssignalen te geven. Volgens NXP zijn dit soort voorzieningen in auto's met zelfrijdende functies vanaf 2020 verplicht en wordt er een markt van een miljard dollar per jaar voorspeld.

De software van Momenta herkent de chauffeur en kan in de vorm van het gezicht vaststellen of hij of zij vermoeidheidsverschijnselen laat zien. Ook houdt de technologie bij waar de ogen naar gericht zijn en of dat wel in voldoende mate op de weg is. De software kan voorts zien of de chauffeur geeuwt, drinkt, een sigaret rookt, de ogen sluit of telefoneert.

Genoeg computerkracht