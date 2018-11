T-Mobile mag Tele2 tóch overnemen van Brussel

T-Mobile en Tele2 maakten vorig jaar december bekend samen verder te gaan. Idee is om zo een betere vuist te maken tegenover KPN en VodafoneZiggo. Die twee zijn dominant in Nederland doordat ze zowel een vast als een mobiel netwerk bezitten. Ze kunnen daardoor ze voordelige alles-in-één gezinstelecombundels kunnen aanbieden van internet, televisie, vaste en mobiele telefonie.



T-Mobile en Tele2 zijn een stuk kleiner en hebben met name een mobiel netwerk. Samen kunnen ze een betere vuist maken tegen die twee, bovendien heeft Tele2 nog een klein glasvezelnetwerk. Dat biedt straks een goede basis voor het uitrollen van een 5G-netwerk, de opvolger van 4G.



Søren Abildgaard, ceo van T-Mobile Nederland, reageert verheugd op de toestemming. ,,Het is fantastisch dat de EC de specifieke kenmerken van deze fusie heeft erkend en ons daarom onvoorwaardelijke goedkeuring heeft gegeven. Dit de beste uitkomst is voor de Nederlandse consument en het bedrijfsleven.”

Volledig scherm Telecomwinkels van T-Mobile en Tele2

Diepgravend onderzoek

Lange tijd leek het er op dat Brussel de overname niet voetstoots zou accepteren. Mede door de komst van Tele2 barstte de afgelopen jaren een prijzenslag uit op de Nederlandse mobiele markt, waarbij T-Mobile en Tele2 voordelige abonnementen met onbeperkt internet lanceerden. De consument was de grote winnaar.



Politiek Den Haag was eveneens niet te spreken over de deal, nu het Tele2 in 2012 de 4G-frequenties voor een appel en een ei had gegeven. Dit juist om een vierde concurrent te creëren en het telecomlandschap net zo op te schudden als eind jaren ‘90.



In juni maakte eurocommissaris Margrethe Vestager (Concurrentie) bekend een diepgravend onderzoek in te stellen. ,,We willen er zeker van zijn dat de geplande transactie niet leidt tot hogere tarieven of een beperkter aanbod van mobiele diensten voor Nederlandse consumenten.’’



Ook T-Mobile voelde nattigheid. Om alle zorgen weg te nemen deed ceo Abildgaard deze zomer vijf aanvullende beloften. Hij belooft dat vaste abonnementen komende drie jaar enkel met de inflatie worden verhoogd. En al in 2020 wordt een landelijk dekkend 5G-netwerk in de lucht gebracht. Ook blijft Tele2 voorlopig unlimited mobiel internet aanbieden voor 25 euro per maand.



Volledig scherm Soren Abildgaard, topman van T-Mobile Nederland. © T-Mobile

Levensvatbaar

Uit het onderzoek van Brussel is echter niet gebleken dat de Nederlandse consument veel slechter af gaat zijn door de overname. Sowieso is de vraag of vier mobiele aanbieders op termijn levensvatbaar was in een klein land als Nederland. Met name Tele2 stond onder druk, de provider kon alleen tegen hoge kosten klanten winnen. Vraag is hoe lang het dat alleen had kunnen volhouden.