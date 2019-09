Tabaksregels volgens Wintermans een van de redenen voor verkoop Agio in Duizel

Het was niet makkelijk voor hem, zijn vader Ad en zijn broer Jonas om afgelopen maandag bij Agio Cigars in Duizel en in andere vestigingen het personeel in te lichten over de verkoop van hun bedrijf. "Onze familie bestuurt Agio nu 115 jaar. Vier generaties steeds met twee broers. De band die in al die jaren met de regio en de medewerkers is gegroeid is ongelooflijk groot. Het was dan ook een mengeling van ratio en emotie waarmee we het personeel te woord stonden. De ratio dat de verkoop nodig is om de continuïteit van het bedrijf te garanderen en de emotie dat we het bedrijf waar we onze ziel en zaligheid hebben ingelegd straks los moeten laten.”