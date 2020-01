Takeaway.com wint overnamestrijd om Just Eat

Gisteren bleek dat 80,4 procent van de aandelen Just Eat zijn aangeboden aan Takeaway. ,,Ik ben heel verheugd dat 80,4 procent van de aandeelhouders met ons bod instemt. Het is een droomcombinatie en ik kijk er erg naar uit dit bedrijf nog jaren te leiden’’, aldus Jitse Groen, de topman van Takeaway.com.

Takeaway kondigde in juni vorig jaar al aan Just Eat te willen overnemen. Het bestuur van Just Eat steunde dat bod. Een paar maanden later kwam Prosus met een vijandig bod in contanten. Takeaway wilde de overname betalen met eigen aandelen.