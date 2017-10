Takeaway rekent restaurants hogere commissie

Takeaway, het moederbedrijf va Thuisbezorgd.nl, denkt hiermee een hogere omzet te kunnen boeken. Het platform maakte vandaag bekend in het afgelopen kwartaal 17 miljoen maaltijden te hebben afgeleverd. Dat is 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Takeaway is actief in veel Europese landen. In Nederland bezorgde het 7 miljoen maaltijden, wat neerkomt op een groei van 34 procent. In Duitsland was de groei 39 procent, goed voor 5,8 miljoen afgeleverde maaltijden. Takeaway is verder nog actief in België, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Portugal.