Tappen en wegwezen, zelfs pin niet meer nodig in deze supermarkten

VideoSupersnel betalen en nooit meer langs de kassa. Dat kan sinds maandag in de twee AH to go-winkels die in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam zijn gevestigd. Jan-Willem Dockheer, directeur AH to go, spreekt van een Europese primeur. ,,Je boodschappen halen en binnen 20 seconden sta je weer buiten. Dat kan." Vijf vragen over het nieuwe winkelen.