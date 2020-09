‘Tata Steel IJmuiden afgeroomd door Indiase eigenaar’

Achtergrond Röntgen, het begin van het 'nieuwe’ Philips

13 september Met de op handen zijnde verkoop van de divisie huishoudelijke apparaten nadert de transitie van Philips haar voltooiing. Chris Paulussen duikt in de historie en stelt vast dat het 'nieuwe', in gezondheidstechnologie gespecialiseerde concern zijn oorsprong eerder in Hamburg vindt dan in Eindhoven.