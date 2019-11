Tata Steel snijdt in personeel bij Europese vestigingen

Tata Steel gaat tot drieduizend banen schrappen in Europa. Voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad verwacht dat daarvan 1500 of 1600 banen voor rekening komen van ‘IJmuiden’, het vroegere Hoogovens. De directie van Tata Steel wil daarover niets zeggen.

In een persverklaring schrijft Tata Steel Europe dat het bij twee derde van het aantal te schrappen banen gaat om kantoorbanen. De leiding van het vanuit India geleide staalconcern wil niet alleen op loonkosten besparen maar ook een efficiëntere inkoop en een steviger inzet op producten met een hogere marge. Ook moeten de verschillende Europese bedrijven hun activiteiten beter op elkaar afstemmen.

Tata Steel Europe onderstreept nog maar eens hoe hard het staalconcern wordt geraakt door de overcapaciteit op de wereldmarkt. In de eerste helft van dit boekjaar was het resultaat 90 procent kleiner dan in dezelfde periode in 2018.

Kwaad bloed

Dit weekend kon het personeel zich al schrap zetten na uitspraken van Henrik Adam, de nieuwe topman van Tata Steel Europe. ,,Als het om prestaties gaat, was IJmuiden een referentiepunt in Europa,” zei de Duitser in Het Financieele Dagblad. ,,We zijn die positie kwijt.” Hij wilde in de krant niet kwijt waarom IJmuiden volgens hem niet langer toonaangevend is, maar kondigde al wel aan dat hij daarover met de ondernemingsraden wil spreken.

Volgens cor-voorzitter Van Wieringen hebben de uitspraken van Adam kwaad bloed gezet op de werkvloer. ,,Het geeft geen pas als de ceo gaat afgeven op een onderdeel van het bedrijf. Dat is bijzonder slecht gevallen.”

Vanuit IJmuiden houdt het personeel vol dat de fabrieken hier zelfs in moeilijke tijden voor Tata Steel altijd een gunstige uitzondering zijn gebleven. ,,De kern van het probleem is dat de top in India zegt dat Tata Steel Europe zijn eigen broek moet ophouden. In Nederland kan dat. In het Verenigd Koninkrijk niet”, zegt Van Wieringen.

In het Verenigd Koninkrijk verkeert Tata Steel al langer in zwaar weer. ,,Dan is het zaak dat we door investeringen in Engeland de verliezen terugdringen”, zegt Van Wieringen. ,,In plaats daarvan gaan ze alleen maar meer banen schrappen. Dat is een vrij fundamenteel verschil van opvatting. Het is kortetermijndenken.”

Goedkoop Chinees staal

Topman Adam zei dit weekend in het FD ook dat hij in de twintig jaar dat hij in de staalindustrie werkt nog nooit in zulk zwaar weer heeft gezeten als nu. De sector worstelt met lage staalprijzen door de overcapaciteit op de wereldmarkt. Veel afnemers, zoals de auto-industrie, zien hun afzet ook teruglopen.

Daar kwamen de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten nog bovenop. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde op het dumpen van Chinees staal met het beschermen van de Amerikaanse staalindustrie met hoge importtarieven. Het gevolg was dat het goedkope Chinese staal vooral op de Europese markt terechtkwam. Door het besparingsprogramma wil Adam begin 2021 weer boven Jan zijn.

De vakbonden hebben teleurgesteld gereageerd op de plannen. ,,Wij hadden verwacht dat na vandaag duidelijk zou zijn hoe Tata de bezuinigingen wil doorvoeren”, zegt bestuurder Aad in ‘t Veld van FNV Metaal, ‘maar eigenlijk hebben we alleen gehoord dat het plan 1 april klaar moet zijn. Tot die tijd zitten de medewerkers dus nog in onzekerheid’.

Cor-voorzitter Van Wieringen verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen via de Europese ondernemingsraad. FNV Metaal herhaalt dat het geen gedwongen ontslagen accepteert. De vakbonden beroepen zich op een ‘werkgelegenheidspact’ dat Tata Steel Nederland in 2016 heeft gesloten met de bonden. Daarin is afgesproken dat bezuinigingen tot 2021 moeten worden opgevangen via natuurlijk verloop. ,,Wij accepteren geen gedwongen ontslagen”, zegt In ‘t Veld.