Taxibedrijf Cibatax uit Eindhoven weer failliet

Cibatax zet zijn dienstverlening normaal voort, verklaren directeur John Baetsen en curator Floris Dix dinsdag. Volgens Dix, curator bij Turnaround Advocaten in Best, vergroot dat de kans op ‘een succesvolle doorstart'.

Bij het Eindhovense taxibedrijf werken 95 mensen. Ten tijde van het vorige faillissement, in juni 2015, had het zo'n 200 medewerkers.

John Baetsen zegt niet te willen uitweiden over de oorzaken van het hernieuwde faillissement. Hij wijst er wel op dat ‘de omstandigheden lastig blijven in de taxibranche’ . De sector kampt al langer met lage marges op met name contractvervoer. Eerder dit jaar gingen ook elders in het land taxibedrijven failliet.

Baetsen wil niet reageren op geruchten die de ronde doen over namen van mogelijke kandidaten voor een doorstart. Curator Dix zegt dat het aan hem is ‘om te kijken met wie ik in zee ga'. Hij heeft de wettelijke taak om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en een hoge opbrengst voor de schuldeisers te realiseren. Dix verwacht in de komende twee weken duidelijkheid te kunnen geven over een doorstart.