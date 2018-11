Te zien op Precisiebeurs: Einstein Telescoop als kans voor hightech bedrijven

VELDHOVEN - In eerdere edities van de Precisiebeurs waren het de deeltjesversneller van Cern of de kernfusiereactor van Iter. Daaraan onderdelen leveren betekent voor een hightech bedrijf niet alleen omzet, maar ook prestige. Gisteren en vandaag gonst het op de Veldhovense beurs van de geluiden over de Einstein Telescoop. Ook een wetenschappelijk gigaproject waaraan vele hightech ondernemers graag onderdelen zouden willen leveren.

Bas Swinkels van wetenschappelijk instituut Nikhef kwam in een lezing uitleg geven wat het project inhoudt. Een ingewikkeld verhaal over het meten van door Einstein voorspelde zwaartekrachtgolven, die veel vertellen over hoe het heelal in elkaar zit. Het resultaat is een plan voor een enorme driehoekige installatie, die mogelijk in de heuvels van Zuid-Limburg vanaf 2020 wordt ingebouwd, met een veelheid aan lasers en ingewikkelde apparaten. Uiteraard te produceren met de strengste specificaties die voor veel bezoekers van de beurs een mooie uitdaging vormen. Ook de stand van Nikhef, waar een miniatuur van de installatie werd gedemonstreerd trekt veel belangstelling.

Nieuwe 3D printmachine

Er was kortom weer veel te doen op de eerste dag van de beurs, want ook de lancering van de nieuwe 3D printmachines voor schoenzolen en exoskeletten door technologiebedrijf KMWE trok veel belangstelling. Het prototype van de machine op de Engineeringplaza op de beurs is een duidelijke blikvanger. Dat tussen de bijna 300 standhouders die deze dagen circa 4.000 bezoekers ontvangen.

Een van die standhouders is het Eindhovense meetbedrijf IBS Precision. Volgens Theresa Spaan-Burke speelt haar bedrijf dit jaar extra in op de behoefte bij bedrijven hun productie te moderniseren. „In het kader van Industry 4.0 wil iedereen de productie stroomlijnen en automatiseren. Nul fouten is daarbij een belangrijk streven. Daarom hebben we een speciale slimme sensor ontwikkeld waarmee verspanende machines zeer nauwkeurig gekalibreerd kunnen worden. Met vernieuwde hardware, maar vooral ook software, zo gemaakt dat hij op de werkvloer makkelijk te gebruiken is.”