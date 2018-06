Techbedrijven komen op voor hun expats nu belastingvoordeel verdwijnt

Het kabinet wil vanaf 1 januari het belastingvoordeel dat de 56.000 buitenlandse kenniswerkers genieten, inperken van acht tot vijf jaar. Volgens de acht grootste techbedrijven van Nederland pakt de ingreep desastreus uit voor het vestigingsklimaat en de rol van Nederland als it-voorloper. Als het aankomt op de werving van techtalent concurreert Nederland met de VS, Londen, Berlijn, Dubai, Tel Aviv, Singapore, Hongkong en Shanghai, schrijven de techbedrijven in een brandbrief aan het kabinet, die is ondertekend door topmensen van Booking.com, Adyen, Thuisbezorgd, TomTom, Bol.com en Marktplaats. ,,Kenniswerkers zijn internationaal georiënteerd en kunnen door de schaarste op de internationale arbeidsmarkt makkelijk naar elders doorstromen. We concurreren niet alleen op techklimaat en het internationale karakter van de steden, maar ook op kosten van levensonderhoud en salaris.''

Onaantrekkelijk

Nog los van de dreigende belastingingreep wordt Amsterdam op meer punten voor expats in rap tempo onaantrekkelijk. Was de stad volgens vastgoedadviseur JLL in 2014 nog nummer 34 op de lijst van duurste Europese steden om te wonen, vorig jaar was dat al plek 22. Vooral huisvestingskosten lopen snel op.



Ook kalft het vriendelijke klimaat van de stad tegenover bezoekers snel af en dat blijft in de expatwereld niet onopgemerkt. Uit onderzoek van salarisbedrijf Holland Payroll blijkt dat ruim een kwart van de Nederlandse werknemers een expat als collega vervelend vindt - jongeren meer dan 50-plussers. De 'expatbonus' moet worden afgeschaft, vindt 45 procent.



Eerder sloten multinationals als Heineken, AkzoNobel, ASML, Tata Steel en Aegon zich aan bij pleidooien van VNO-NCW, MKB Nederland en de Vakcentrale voor Professionals (VCP) om de expatregeling ongemoeid te laten.



Ook universiteiten, ziekenhuizen en onderzoeksinstituten hebben in Den Haag aan de bel getrokken. Ze vrezen personeelsproblemen en leegloop bij wetenschappelijk onderzoek.